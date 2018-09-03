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«Вульгарная и похотливая»: Седокову распекли за пикантное фото с сыном
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«Вульгарная и похотливая»: Седокову распекли за пикантное фото с сыном 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Певица Анна Седокова вызвала гнев подписчиков своего микроблога. По мнению интернет-обывателей, знаменитости надо вести себя скромнее.
В последнее время Анна не сходит со страниц желтой прессы, а всему виной ее конфликт с экс-супругом Максимом Чернявским. Певица долго не могла урегулировать вопрос об опеке над их совместной семилетней дочерью.
Бывший муж разрешал Седоковой видеть ребенка только в присутствии надзирателя. Мужчина пытался лишить певицу родительских прав ссылаясь на ее безнравственность, мол, вечно полуголая певица — плохой пример для подрастающей дочери. Чернявский даже пробовал настроить против артистки Артема Комарова — отца третьего ребенка Анны — годовалого Гектора.
Эта ситуация, по всей видимости, Седакову ничему не научила. Недавно она опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена загорающей на шезлонге вместе с младшим сыном. Артистка облачена в бикини, которое не оставляет простора воображению: с первого взгляда кажется, что артистка позирует голой.
Пользователи социальной сети посчитали, что подобные фотографии не достойны матери троих детей. Они набросились на певицу в комментариях: «Анна, я была о Вас другого мнения после этого фото.. Фу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Срамота…», «Ясно почему бывший забрал ребенка, и почему вообще ни один не задержался…», «Раньше Аня была сексуальная, а теперь вульгарная и похотливая. Думаю пора отписываться, Анину „рогатку“, которая судя по всему уже скоро появиться, нет желания лицезреть», «На вас и так ищут компроматы дабы лишить вас материнских прав. Зачем вы драконите людей и бывших мужей? Потом не жалуйтесь, что на вас в суд подают. Лучше сидеть тихо и мирно с детьми».
Отметим, что были и те, кто поддержал артистку в стремлении продемонстрировать прелести всему миру. «Вы — прелесть! Гектор — чудо! Какие же люди все-таки бывают противные… вечно лезут не в свое дело))) Будьте счастливы, здоровы и любимы! ♥️♥️♥️», «Красивое фото) шикарная мама) чудесный сын! Дай Бог каждой маме с тремя детьми иметь такую фигуру) реально очень красиво) супер 👏», — писали фолловеры Седоковой.
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