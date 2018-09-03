как курянка смогла побороть пьянство и не потерять детей

Этот стук в дверь многодетной семьи из Фатежа раздался год назад. Хозяйку захламленного дома, такой визит, конечно же, не обрадовал.

Стражи порядка задавали неудобные вопросы, отвечали на них, правда, дети.

Несмотря на то, что женщина часто пила и нигде е работала, невооруженным глазом было видно, дети ее любят и всячески стараются показать, что их мама хорошая.

Однако, так же было ясно, что в таких условиях детям проживать нельзя. Как же поступить? Отнять детей у любящей, но непутевой матери, чтобы они могли спокойно жить и учиться? Стражи порядка приняли, по-настоящему, соломоново решение в этой ситуации. Они решили взять шефство над многодетной семьей. С их помощью, в доме появились кровати вместо раскладушек, письменный стол, продукты питания. Нерадивой матери помогли с работой. Теперь она оператор машинного доения, по старинке доярка.

Еще через полгода снова стук в дверь. Но теперь проверяющих женщина встречает, как родных.

Ребята принимают обновке к школе: альбомы, карандаши, фломастеры. Теперь на их рисунках только солнечные дни. А мама говорит, что только теперь обрела смысл жизни. Без детей мне нельзя, констатирует она.

1-го сентября Ирина с крепкими материнскими объятиями отправляла детей в школу-интернат. А на каникулы они обязательно вернуться к ней на любимые пирожки.