Диана Арбенина порадовала поклонников снимками со своими детьми-«второклашками»

В Сети удивились, как быстро выросли близнецы.

Известная певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась с поклонниками семейным фото. Звездная мама показала своих близнецов, которые уже пошли во второй класс. Диана Арбенина пожелала всем родителям терпения. А еще звездная мама посоветовала даже на проказы детей реагировать с юмором.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

3 Сен 2018 в 6:39 PDT Мы уже второклашки! Я рассекаю по московским осенним улицам и с удовольствием наблюдаю огромное количество маленьких празднично одетых муравьев с огромными букетами. Наши дети. Наши любимые дети. Чужих детей не бывает. Я хочу пожелать всем нам — родителям — терпения, терпения и ещё раз его же. Плюс, разумеется, радости и легкости. И ещё! ребята! давайте постараемся не быть занудами и относиться ко всему, что будет в этом году с чувством юмора. Мы же только вчера закончили школу. Во всяком случае меня не покидает ощущение, что в школу сегодня пошла я. Удачи в новом учебном году!

— написала Диана Арбенина.

«Как же мчится время, уже второклашки) С праздником!», «Удивительно. Как совершенно разные на внешность дети могут быть оба так похожи на маму))))», «С новым учебным годом! Терпения вам и усердия вашим деткам!», «Классные все трое!) успехов и новых открытий)», «Какая чУдная троица! Удачи, пусть год будет насыщенным и интересным!», «Красивая семья👍👍👍❤️❤️❤️», «Диана, Вы отличная мама!Новых творческих успехов!Деткам-отличных оценок!», — пожелали подписчики певицы в Instagram.

Кстати, недавно Диана Арбенина показала, как ее дети, восьмилетние двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро, страна! И в будни, и в праздники, и в радости, и в горе…😉 Двойняшки порой напоминают мне супружескую пару, в которой партнеры уже запредельно достали друг друга, бедняги. С той лишь разницей, что они все же всегда могут развестись, а двойняшки — как спел классик рока — связаны одной цепью…»

Никогда не видела, чтобы люди так смотрели фильм. Одна смотрит, другой слушает. Нет, никогда, ни за что я не хотела бы быть двойняшкой!

— смеется звездная мама.

Напомним, в феврале 2010 года Диана Арбенина стала мамой. Певица родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. О появлении на свет своих малышей артистка особо не распространяется: «Я захотела детей в 35 лет. И вскоре родила двойняшек… Женщина должна почувствовать инстинкт материнства», — коротко поясняла звезда.

босоногое детство 😇 #дианаарбенина #arbenina #мартемки #лето2018 #когдаястанувеликаном

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

29 Июл 2018 в 4:00 PDT К слову, не так давно Диана Арбенина заговорила о замужестве.

Отметим, что сын артистки занимается боксом. И уже в этом году, в мае звездная мама показала ребенку, что такое настоящие бои. Артем был в восторге. Звездная мама радовалась не меньше, ведь Диана Арбенина тоже занимается боксом.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

30 Май 2018 в 11:03 PDT Ну наконец то мы пришли на настоящие бои! Я ждала этого 4 года — ровно столько лет я уже боксирую. Артёму повезло больше — его мечта увидеть настоящих бойцов случилась в первый год его занятий боксом. Спорт — это кайф ребята! Это красота. А бокс — это не сломанный нос, а прежде всего стратегия и очень красивые быстрые ноги😉

— поделилась певица.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

20 Апр 2018 в 12:17 PDT доброе утро страна! первый урок моего сына! растим настоящих мужчин девчонки! #дианаарбенина #arbenina #wfclub #школабокса #техникабокса #нашисыновья #идикомне

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

3 Окт 2017 в 9:11 PDT Фото: Instagram @d_arbenina