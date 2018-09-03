Родители против академиков: спасти интеллект или направить его в грамотное русло

Ученые мира бьют тревогу — для 21 века так называемый эффект Флинна, характеризуемый массовым ростом IQ подрастающего поколения, не характерен. Скорее, наоборот, по мнению ученых, показатели IQ повсеместно падают. Проблемы и пути их решения обсуждали в сетевом вещании «ВМ» участники круглого стола: «Родители против академиков. Надо ли в России создавать центр для оценки интеллекта детей».

Собравшиеся на круглом столе эксперты, в основном, не были склонны сгущать краски. Ведь существующие проблемы не столько связаны с падением интеллекта, сколько с невозможностью его правильного использования. Специалисты Российской академии образования предлагают сформировать банк данных, создать дата-центр, в котором можно было бы накапливать, формировать и анализировать сведения об интеллектуальных и психологических особенностях современных детей. В ходе изучения этих данных, считают ученые, появится возможность выяснить, куда идет человечество, как оно развивается и есть ли необходимость его перенаправлять.

Непримиримым противником родившейся идеи выступает лидер общественного движения «Мы — дети России», детский правозащитник Вадим Арустамов.