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В центре на Коминтерна прошли дни открытых дверей
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В центре на Коминтерна прошли дни открытых дверей 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
1 и 2 сентября гостей ожидали мастер-классы, танцевальные и художественные программы.
Насыщенная программа познакомила гостей с кружками предстоящего сезона. Мастер-классы «Игры вместе с мамой» (1+) и «Буквограмма» (5+) рассказали, как помочь ребенку правильно говорить, произносить звуки и выстраивать коммуникацию.
Развить творческий потенциал помогли мастер-классы по рисованию для детей и взрослых, а юных полиглотов порадовал мастер-класс по английскому языку (3+), который прошел в игровой форме.
Напомним, что центр на Коминтерна регулярно организует тематические мероприятия для детей и взрослых Бабушкинского района. (ис)
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