В центре на Коминтерна прошли дни открытых дверей

1 и 2 сентября гостей ожидали мастер-классы, танцевальные и художественные программы.

Насыщенная программа познакомила гостей с кружками предстоящего сезона. Мастер-классы «Игры вместе с мамой» (1+) и «Буквограмма» (5+) рассказали, как помочь ребенку правильно говорить, произносить звуки и выстраивать коммуникацию.

Развить творческий потенциал помогли мастер-классы по рисованию для детей и взрослых, а юных полиглотов порадовал мастер-класс по английскому языку (3+), который прошел в игровой форме.

Напомним, что центр на Коминтерна регулярно организует тематические мероприятия для детей и взрослых Бабушкинского района. (ис)