«Малыши пошли в маму»: Оксана Федорова показала подросших детей

Оксана Федорова росла в неполноценной семье. Своего отца она практически не видела, а вот мама старалась дать ей все самое необходимое. Долгое время красавица не могла обрести счастье в личной жизни. После двух неудачных браков она встретила офицера ФСБ Андрея Бородина , с которым создала крепкую семью. Ему экс-королева красоты подарила сына Федора и дочь Елизавету.

Своих наследников Федорова очень редко показывает поклонникам. Лишь изредка она хвастается успехами пятилетней дочери в балете. А сегодня телеведущая поделилась сокровенным. Она показала трогательный снимок, на котором запечатлена не только Лиза, но и подросший Федор. В кадре малышка позирует в платье и шляпке, а ее брат в легкой рубашке и шортах. «Для детей мир вокруг — это источник чудес и радости. Давайте же вместе с ними радоваться и удивляться, только так мы сохраним молодость души и свежесть чувств», — написала Оксана.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1860296688134336636_361983210"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.128125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.128125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Личное досье

Федорова (Бородина) Оксана ГеннадьевнаОксана Федорова — модель, которая из капитана милиции превратилась в звезду индустрии красоты мирового масштаба. Певица, актриса и телеведущая. Целеустремленная красотка с неординарным умом. Поклонники были поражены тому, как выросли наследники телеведущей. Многие также восхитились красотой детей и отметили, что они унаследовали все самое лучшее от матери. «Мамино счастье — Лиза и Федя», «Дочурка на вас похожа», «Красивые дети», «Малыши пошли в маму», — прокомментировали фото подписчики. Добавим, что сын Федоровой уже попробовал себя в актерской профессии. Перед Новым годом он принял участие в съемках новогоднего проекта — «Киноелки на Мосфильме», где исполнил небольшую роль.