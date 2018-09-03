Младший сын Эвелины Бледанс сменил детский сад

Мама двух сыновей поделилась со своими подписчиками последними новостями из жизни.

Телеведущая Эвелина Бледанс воспитывает двоих сыновей. Младший сын Эвелины, шестилетний Семен имеет серьезное заболевание. Знаменитость поделилась со своими подписчиками новостью о том, что ее младший ребенок с пошел в новый детский сад.

Всех школьников с первым днём обучения! Мы в новый сад! Ура! А у вас что — сад? Школа? Институт?

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

2 Сен 2018 в 11:37 PDT Ранее, Эвелина Бледанс сообщила своим подписчикам через официальный акаунт в одной из социальных сетях о неприятном инциденте, который произишел во время отдыха в Крыму. Там знаменитость вместе с сыном Семеном встретила Константина Хабенского . На просьбу сфотографироваться 46-летний артист отреагировал категорическим отказом.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс прошла процедуру ЭКО и теперь готовится к тому, чтобы вновь стать мамой. Звезда давно мечтала о дочери (подробнее…)