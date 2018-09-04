Все в сборе: чета Бекхэмов и их четверо отпрысков снялись в масштабной фотосессии для Vogue

Виктория и Дэвид Бекхэмы смогли собрать для семейной фотосессии британского Vogue всех четверых детей: уже взрослого Бруклина, подрастающих Ромео и Круза, милую малышку Харпер. Не забыли и о псе — любимце семьи. Дети на фото в шутку стреляют друг в друга из игрушечных бластеров, а родители смогли позволить себе отдых на траве.

— написал счастливый Дэвид у себя в Instagram. Кстати, нюанс: на обложку глянца он не попал — на ней Виктория с детьми расположилась без супруга.

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Фото:Instagram