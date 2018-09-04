Ещё
Все в сборе: чета Бекхэмов и их четверо отпрысков снялись в масштабной фотосессии для Vogue
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все в сборе: чета Бекхэмов и их четверо отпрысков снялись в масштабной фотосессии для Vogue 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Модельер Виктория Бекхэм и экс-звезда футбола Дэвид Бекхэм снова показали всему миру свою завидную семейную идиллию.
Виктория и Дэвид Бекхэмы смогли собрать для семейной фотосессии британского Vogue всех четверых детей: уже взрослого Бруклина, подрастающих Ромео и Круза, милую малышку Харпер. Не забыли и о псе — любимце семьи. Дети на фото в шутку стреляют друг в друга из игрушечных бластеров, а родители смогли позволить себе отдых на траве.
— написал счастливый Дэвид у себя в Instagram. Кстати, нюанс: на обложку глянца он не попал — на ней Виктория с детьми расположилась без супруга.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Как дети Лободы, Лорак, Глюкозы, Прилучного и других встретили 1 сентября Анна Плетнева впервые показала поклонникам подросшую красавицу-дочь Супруги Клэр Дэйнс и Хью Дэнси стали родителями во второй раз
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Что произойдет, если часто сидеть на корточках21
Назван идеальный размер женской груди55
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Утяшева испортила фигуру4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение