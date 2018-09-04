«Десант детских врачей» высадится в Кашире во вторник

Главные детские специалисты примут участие в диагностике маленьких пациентов со тяжелыми заболеваниями в подмосковной Кашире в рамках выезда во вторник, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД).

«Четвертого сентября 2018 года состоится выезд бригады детских врачей в Каширу для диагностического осмотра детей со сложными заболеваниями и проведения мастер-класса по современным технологиям реабилитации», — говорится в сообщении.

Основная цель «Десанта» — создание в регионе эффективной системы ранней диагностики и предупреждения тяжелых заболеваний у детей.

В диагностическом и консультационном осмотре примут участие главные детские специалисты Минздрава Подмосковья и ведущие врачи МОКДЦД. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ. Планируется осмотреть около 200 детей.

В ходе «Десанта» специалисты МОКДЦД проведут ряд мероприятий. В завершении акции пройдет семинар с руководителями медицинских учреждений района, врачами амбулаторий, ВОП и ФАП по вопросам лечения детей с орфанными заболеваниями.