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«Десант детских врачей» высадится в Кашире во вторник
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«Десант детских врачей» высадится в Кашире во вторник 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Главные детские специалисты примут участие в диагностике маленьких пациентов со тяжелыми заболеваниями в подмосковной Кашире в рамках выезда во вторник, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД).
«Четвертого сентября 2018 года состоится выезд бригады детских врачей в Каширу для диагностического осмотра детей со сложными заболеваниями и проведения мастер-класса по современным технологиям реабилитации», — говорится в сообщении.
Основная цель «Десанта» — создание в регионе эффективной системы ранней диагностики и предупреждения тяжелых заболеваний у детей.
В диагностическом и консультационном осмотре примут участие главные детские специалисты Минздрава Подмосковья и ведущие врачи МОКДЦД. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ. Планируется осмотреть около 200 детей.
В ходе «Десанта» специалисты МОКДЦД проведут ряд мероприятий. В завершении акции пройдет семинар с руководителями медицинских учреждений района, врачами амбулаторий, ВОП и ФАП по вопросам лечения детей с орфанными заболеваниями.
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