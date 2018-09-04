Каким семьям положена ежемесячная выплата из материнского капитала? 

Сергей Тодоров«Эти выплаты положены семьям, в которых в этом году родился второй ребёнок и в которых доход на одного члена семьи, включая новорождённого, не превышает 14 525 руб. (1,5-кратный прожиточный минимум взрослого омича по состоянию на II квартал 2017 года), — говорит управляющий омским отделением ПФР Сергей Тодоров. — На данный момент выплаты получают 278 семей. 13 заявителям даны отказы из-за несоблюдения условий: в семи семьях доход был выше установленного, в четырёх второй ребёнок родился до 1 января 2018 года, у двух владельцев сертификата нет постоянного места жительства в РФ. Обратиться за получением выплаты можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или МФЦ. Одновременно можно подать заявления на получение сертификата и назначение выплаты, а также оформить малышу СНИЛС».