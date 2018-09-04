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Упрощена выдача денег и документов после рождения второго ребенка
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Упрощена выдача денег и документов после рождения второго ребенка 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые не использовали всю сумму капитала на основные направления программы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, основными направлениями программы считаются: улучшение жилищных условий, лечение или образование. Чаще всего семьи вкладывают средства маткапитала в ипотеку.
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если он еще не получен.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал 2017 года. Например, в Приморье он составляет 13553 рубля, в Волгоградской области 9664 рубля, в Москве 14252 рубля.
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