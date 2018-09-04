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Почему мы постоянно чувствуем вину перед родителями
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Почему мы постоянно чувствуем вину перед родителями 

SNCmedia.ru 35 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
С этим вечным вопросом нам помогут разобраться гештальт-терапевт, семейный психолог Анна Девятка и гештальт-терапевт, тренер, супервизор Московского гештальт института Татьяна Саморукова-Ноздрачева.
Откуда берется вина
Родители это константа — постоянная величина, данная нам с младенчества. Всем нам в детстве казалось, что родители это и есть идеальный образец взрослого, все мы хотели вырасти и стать «как мама». Но в подростковом возрасте гораздо важнее быть принятым ровесниками, чем семьей — взрослые падают с пьедестала, связи рвутся, взаимные обвинения выдвигаются по двадцать раз на дню… Рано или поздно пубертатный период (а с ним, как правило, и громкие ссоры) заканчивается. А вот чувство вины остается.
Разрыв — это всегда больно. И каждая из сторон чувствует себя виноватой за эту боль. Родители «виноваты» в том, что не так воспитывали, недолюбили, чего-то не додали. Дети — за то, что предали (предпочли компанию сверстников, полюбили кого-то за пределами родительской семьи), остались в долгу, не соответствуют ожиданиям… Вина — чувство мучительное, поэтому всяк по-своему пытается от него избавиться: кто-то искупить, кто-то переложить на оппонента («она сама виновата»). Избавиться невозможно, потому, что как мы уже отметили, детско-родительская связь — это константа. А вина — регулятор дистанции в этой связи. Для выравнивания баланса в отношениях такой регулятор необходим. Хотя мало кто это осознает.
Зачем вина дочкам
Как ни парадоксально, чем более близкими и дружескими были отношения матери и дочери в переходном возрасте, тем активнее обе стороны используют инструменты вины и обвинения.
«Не знакомься в интернете». «Не носи мини». «Не работай на иностранцев». «Не верь мужчинам». «Не дружи с атеистами»… Когда мама дает четкие указания, а они не совпадают с дочкиной реальностью, дочь не может сказать об этом прямо (потому что любит маму и не хочет разочаровать) она начинает скрывать свою реальность от матери, недоговаривать и врать. И, соответственно, чувствует себя виноватой в нарастающем отчуждении. Те, для кого родители не составляли четких правил, обычно легче разрубают этот узел: «Мама, я познакомилась с парнем в интернете, потому что работаю в »Гугле»!» — потом, конечно, вас настигнет чувство вины, если мама не обрадуется, оно будет острым, но не затяжным.
Но иногда вина выступает замещающим чувством — маскирует другие чувства или потребности: Типичный пример: «Прости, что тебя не послушалась, ты была права, мой парень оказался мерзавцем». Таким «кривым» образом, через вину, дочка транслирует маме свою потребность в поддержке и принятии. К сожалению, мамы в такой момент, вместо того, чтобы дать эту самую поддержку, часто занимают позицию сверху: «Вот! Я же тебе говорила…». Чем, конечно, только углубляют чувство вины.
Бывает, виной вытесняется гордость. В наше время очень распространенный сюжет: дочь может себе позволить гораздо больше, чем мать могла в ее возрасте — съездить на море, купить машину, а то и квартиру… Или в какой-то спорной ситуации, где дочь поступила не так, как советовала мама (например, вышла замуж «не за того»), получился хороший финал (муж душка и к тому же сделал стремительную карьеру) — то есть, дочь оказалась права, а мама нет. Гордиться перед собственной матерью, то есть хвастаться — это дурной тон (так нас в детстве учили). И уже за саму возможность такой гордости взрослый ребенок чувствует себя виноватым перед родителем.
И зачастую, увы, без психолога не разберешь, какая истинная потребности или эмоция скрывается чувством вины.
Зачем вина мамам
Вина часто переплетается с ответственностью: кто ответственен, тот и виноват. В результате люди путают два этих состояния. Если у дочери что-то идет не так (не складывается личная жизнь или карьера), мать чувствует себя виноватой. Но в паре «родитель-ребенок», она всегда занимает обвиняющую позицию. Овиновачивание — способ сохранения власти. Маме кажется, что, если переложить вину на дочь, то она станет послушной, сделает все, как мама сказала — и жизнь у нее наладится.
Впрочем, нередки и обратные ситуации: некоторые мамы пытаются удочериться к своим дочерям. Чувство вины, как мы уже говорили, это регулятор дистанции. Но младшее поколение использует его для отдаления, а старшее — для сближения. Стареющие родители любят рассказывать взрослым детям, как им грустно, плохо и одиноко — дети, соответственно, виноваты в том, что слишком много времени уделяют своей собственной семье или самим себе. Чтобы искупить эту вину, надо больше времени и ресурсов отдавать родителям — стать мамой собственной мамы и возиться с ней, как с ребенком.
Взрослые дети — это к тому же констатация, что «молодость закончилась». Именно в этом — в утрате молодости — родители неосознаваемо обвиняют выросших детей. В этот момент маме бы к психотерапевту или на групповую терапию: дочь перестает для нее быть группой поддержки, и, чтобы у дочки сложилась своя жизнь, мама должна ее отпустить.
Патологическая вина
Иногда мать или дочь осознает, что чувство вины — это регулятор дистанции, и начинает злоупотреблять этим инструментом. Как правило, мать — для того, чтобы довести близость с дочерью до уровня слияния, а дочь — наоборот — чтобы полностью разорвать контакты с родителями. И то, и другое — нездоровый запрос и патологическая вина. Она дезориентирует людей и переживается гораздо интенсивнее нормальной. Если отношения держатся исключительно на чувстве вины (на обвинениях), они не могут считаться здоровыми. В равной степени невозможно чувствовать себя счастливым человеком, если основным способом разрыва отношений с родителями была вина.
Для терапии вины особенно подходит гештальт-терапевтическая группа: она дает возможность восстановить самовосприятие и отличить собственное чувство вины от навязанного, расширить палитру ваших реакций и понять, что вина первое, но не единственное чувство, регулирующее дистанцию.
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