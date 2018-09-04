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В Ханты-Мансийске проходят занятия для замещающих родителей
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В Ханты-Мансийске проходят занятия для замещающих родителей 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружном центре на постоянной основе проводятся мероприятия с элементами тренинга для замещающих родителей младших школьников «Эффективные методы воспитания». Главная цель — повысить психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания детей.
Очередное занятие в форме деловой игры состоялось на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Тренинг для родителей провели ведущий специалист Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска Оксана Шехова и педагог-психолог Ханты-Мансийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Юлия Курлова. «Кейсы» были направлены на проигрывание различных ситуаций и поисков решений в конкретных случаях: «Ребёнок не хочет учить уроки», «Ребёнок увлечён компьютером и компьютерными играми» и «Ребёнок ворует, обманывает». Упражнение «Рефлексия» позволило подвести итоги и дать рекомендации законным представителям несовершеннолетних.
«Встреча получилась доброжелательной, интересной и насыщенной. Хотелось бы искренне поблагодарить специалистов Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска за помощь и неравнодушное отношение к каждому подопечному и его семье», — отметила одна из присутствующих мам.
Стоит добавить, что в Ханты-Мансийске количество граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, постоянно увеличивается. За первое полугодие 2018 года этот показатель составил 68 человек, тогда как годом ранее эта цифра составляла 63 человека. Растёт и количество замещающих семей в столице Югры. Если в 2017 году за первое полугодие количество приёмных семей составляло 55, то в 2018 году их уже 58.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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