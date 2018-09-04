Он закладывает фундамент: Екатерина Вуличенко рассуждает о роли школьного учителя

В начале нового учебного года многие знаменитости рассуждают о школе и делятся своими воспоминаниями. Актриса и мама Екатерина Вуличенко тоже решила вспомнить школьные годы, подняв тему роли учителя в становлении человека, а также того, как сильно педагог может повлиять на любовь к предмету. В качестве иллюстрации к своим тезисам Екатерина решила поделиться несколькими примерами из собственной жизни.

Киноактриса Екатерина Вуличенко воспитывает 11-летнюю дочь Софию. Девочка регулярно появляется на страницах Инстаграма Екатерины, да и мама, несмотря на большую занятость в профессии, старается проводить с девочкой все свободное время. Разумеется, она активно интересуется школьной жизнью дочери, а перед началом учебного года решила порассуждать о неоценимой роли учителя в жизни детей. Екатерина придерживается популярного мнения, что во многом, если не по большей части, именно хорошему педагогу дети обязаны наличием знаний и, соответственно, плохому — их отсутствием. В пример актриса приводит собственные школьные времена. По словам женщины, она любила математику во многом благодаря своему учителю:

«Моя любовь к математике напрямую связана с нашим учителем, который умел донести до нас не самые простые вещи и обладал невероятным чувством юмора и был очень справедливым и доброжелательным человеком», — вспоминает Вуличенко. К сожалению, в школе у нее были не только хорошие педагоги, но и плохие. Екатерина рассказала, что до сих пор испытывает много негативных эмоций в отношении своей учительницы по химии, а предмет этот закономерно так и не полюбила: «Химия как была для меня тёмным лесом, так и осталась, потому что учительнице было просто наплевать. Она отбывала урок из-под палки, не обращая на учеников внимания. Удивляюсь, как мне в аттестате удалось получить хоть какую-то приличную оценку при полном отсутствии знаний. Видимо только благодаря равнодушию той же учительницы».

Но самым важным Екатерина считает первого учителя, с которым придется столкнуться детям. Именно он закладывает фундамент, влияющий на дальнейшее отношение не только к учебе, но и к жизни. Опять же, самой актрисе с первым учителем не слишком повезло — она описывает атмосферу, созданную им в классе, как жесткий тоталитаризм и считает, что последствия общения с тем учителем сказываются на ней и ее одноклассниках до сих пор. Конечно, простая истина, что к выбору учителя нужно подходить не менее ответственно, чем к выбору школы, сейчас очевидна многим родителям. Нередко к «сильным» учителям устраиваются очереди. Однако важно помнить, что в первые годы, проводимые ребенком в школе, не менее качества образования важно и его психологическое состояние, а потому надо выбирать и доброго учителя, чтобы не отвратить ребенка от учебы навсегда.

Недавно Екатерина поделилась своими рассуждениями о переходном возрасте, рассказав, что в те годы была абсолютно самостоятельной, с 12 лет пыталась подрабатывать, и считает, что основные проблемы подросткового периода ее миновали.