Почему ребёнок в 3 месяца грызет кулак

Сосание ручек — это врожденный инстинкт, который появился ещё в утробе матери. Наибольшую активность он проявляет в 3-5 месяцев, когда дети уже владеют своим телом и могут целенаправленно направить руки в рот.

Этот внутриутробный рефлекс успокаивает малыша, придаёт ему чувство безопасности, которое он испытывал, находясь в мамином животе. Не запрещайте крохе сосать свои пальчики, иначе малыш начнёт часто капризничать, беспокоиться по любому поводу.

Почему ребенок сосет или грызет кулак

Таким способом грудничок может просить есть или пить. Маме нужно быть внимательной к малышу, и она будет понимать все жесты крохи. Трёхмесячный ребёнок может грызть кулачки из-за дискомфорта, вызванного прорезыванием зубов. В таком случае родители могут заменить ручки на специальные резиновые прорезыватели и приспособления с эффектом охлаждения. Они будут более эффективны, и младенец сам с удовольствием будет ими пользоваться.

Специалисты не рекомендуют отучать малышей от сосания. Этот инстинкт сам сойдет на нет спустя пару-тройку месяцев. Если же 3хмесячный малыш пытается грызть руки, а ему не дают этого делать, то во взрослой жизни может развиться неуверенность в себе и другие комплексы.

Реализация инстинктов позволяет крохе насладиться своим детством, обрести чувство безопасности и базового доверия к миру.

Нужно ли отучать ребенка грызть кулаки

Многие родители считают, что если 3х-месячный младенец постоянно грызёт свои кулачки, то тем самым он может испортить свои зубы и прикус. Возможно небольшое смещение зубов от начального положения. Но это касается только молочных зубов. Формирование постоянных зубов происходит гораздо позже, поэтому младенческое сосание пальчиков никак не сказывается на этом процессе.

Прислушиваясь к своим бабушкам и мамам, молодые родители пробуют мазать детские пальцы горчицей, солью, связывают руки малыша. Такие методы лишь усугубляют ситуацию. Малыш начинает протестовать и суёт пальцы в рот при первой возможности безо всякой причины и особого желания. Самое лучшее, что могут сделать свои родители для ребёнка — это оставить его в покое.