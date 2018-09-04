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Детей зовут заниматься во Дворец
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Детей зовут заниматься во Дворец 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vladimir-city.ru  Во Дворце детского (юношеского) творчества прошли дни открытых дверей. Горожане пришли на праздник целыми семьями. В этом нет ничего удивительного — ведь каждый родитель хочет найти своему ребёнку увлекательное занятие, которое позволило бы проявить себя с лучшей стороны, завести новых друзей и с пользой проводить время.
В ДДюТ работает более 60 объединений различных направлений. Это спорт, искусство, техника, моделирование, декоративно-прикладное искусство, социальное творчество и многое другое. В стенах Дворца детишки могут учить иностранные языки, ухаживать за деревьями и растениями, танцевать, фехтовать, конструировать самолёты и корабли.
На всех трёх этажах здания ДДюТ проходила презентация объединений. Педагоги, работающие в кружках, с удовольствием рассказывали детям и их родителям о своих секциях, отвечали на интересующие вопросы.
Как сообщают организаторы, в киноконцертном зале для всех посетителей провели концерт, на котором выступали лучшие творческие коллективы Дворца. «С большим успехом прошла презентация нашего нового объединения — школы танца „Муссон“, ей руководит молодой и талантливый педагог Александра Русакова. Также в этот день открыли двери маленьким и взрослым посетителям наши музеи, зимний сад, живой уголок „Мир друзей“, — сообщили нам в ДДюТ.
Набор учащихся в объединения Дворца продолжится до конца сентября.
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