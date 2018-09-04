В Омске наградили 73-летнего пенсионера, спасшего ребёнка из озера

ГУ МЧС России по Омской области наградили почетной грамотой Арифа Фарзалиева, который 1 августа в парке 30-летия ВЛКСМ спас тонущего ребёнка. Напомним, маленький ребёнок был без присмотра, упал в озеро и начал тонуть. Тогда 73-летний омич бросился ему на помощь и вытащил из воды.

— Тот поступок, который Вы совершили, достоин уважения и подражания, — поблагодарил мужчину начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский. — Можно сказать, что своими действиями Вы подарили спасенному ребенку вторую жизнь. Спасибо Вам!

Во время награждения Ариф Фарзалиев рассказал, что спасение тонущего ребёнка далось ему тяжело: озеро было глубоким, а берег обрывистым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Только благодаря хорошему умению плавать и знаниям, полученным в юности, когда он жил на берегах Каспийского моря, он смог спасти ребенка.

— Когда я увидел, что ребенок ушел под воду, то понял, что нужно не просто нырять за ним, а делать так, как нас учили в молодости — резко прыгать в воду, чтобы создалась волна, которая вытолкнет ребенка на поверхность, — рассказал подробности спасения омич. — Так и сделал. Сработало. А когда увидел ребенка на поверхности воды, схватил его и поспешил к берегу. Но там меня ожидало еще одно испытание — за берег вовсе не возможно было зацепиться. Я передал ребенка супруге, а сам пытался оставаться на плаву, ведь сил уже не хватало. В это время подбежали два парня и вытащили меня.

Супруга пенсионера очень гордится поступком мужа. Говорит, что не ожидала, что в преклонном возрасте он способен на подобные действия.