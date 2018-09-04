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Рязанский детский омбудсмен пообещала помочь семье с 10 детьми
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Рязанский детский омбудсмен пообещала помочь семье с 10 детьми 

62info.ru 1 час назад
Одним из заявителей стала Екатерина Климкова, многодетная мама из Гавриловского. У женщины 10 детей, самой младшей дочери — четыре года.
«Площадь дома, в котором мы все живем, 32 квадратных метра, конечно, это очень мало для нашей большой семьи. Муж много работает, мы держим домашний скот, но средств на расширение дома не хватает», — рассказала она.
Мухина пообещала поговорить с руководством Гавриловского поселения о возможности предоставления помощи многодетной семье и посоветовала родителям встать в очередь на получение жилья для малоимущих.
Также омбудсмен обсудила с жителями оформление материнского капитала, необоснованное лишение родительских прав, обеспечение жильем детей, находящихся под опекой. Омбудсмен разъяснила обратившимся с жалобами людям порядок действия в сложившихся трудных ситуациях, дала рекомендации в решении проблем.
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