Рязанский детский омбудсмен пообещала помочь семье с 10 детьми

Одним из заявителей стала Екатерина Климкова, многодетная мама из Гавриловского. У женщины 10 детей, самой младшей дочери — четыре года.

«Площадь дома, в котором мы все живем, 32 квадратных метра, конечно, это очень мало для нашей большой семьи. Муж много работает, мы держим домашний скот, но средств на расширение дома не хватает», — рассказала она.

Мухина пообещала поговорить с руководством Гавриловского поселения о возможности предоставления помощи многодетной семье и посоветовала родителям встать в очередь на получение жилья для малоимущих.

Также омбудсмен обсудила с жителями оформление материнского капитала, необоснованное лишение родительских прав, обеспечение жильем детей, находящихся под опекой. Омбудсмен разъяснила обратившимся с жалобами людям порядок действия в сложившихся трудных ситуациях, дала рекомендации в решении проблем.