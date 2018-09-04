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Летний языковой лагерь от Piccolo school
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Летний языковой лагерь от Piccolo school 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
В летнем языковом лагере Piccolo School детей ждет виртуальное путешествие по разным континентам и странам, знакомство с культурой и традициями разных народов, с разнообразным растительным и животным миром.
Ребята будут заниматься спортом, музыкой, рисованием, лепкой, театральным мастерством, играть в футбол и настольные игры, танцевать. Занятия английским проходят в игровой форме: квесты, поиск пиратских сокровищ, археологические раскопки и даже изучение динозавров. Параллельно дети и педагоги будут снимать фильм о своем путешествии по разным странам.
Стоимость смены (две недели) 33000 руб. Уточнить условия и стоимость более длительного пребывания ребенка в лагере можно на сайте школы.
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