В Республике Хакасия полицейские оказали помощь детям в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

В городе угольщиков сотрудники полиции продолжают оказывать помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних совместно со специалистами Управления социальной поддержки населения проведено мероприятие «Собери ребёнка в школу», в рамках которого оказана адресная помощь семерым ребятам из трёх многодетных семей, состоящих на учёте в органах профилактики.

Полицейские приобрели одежду и обувь, канцелярские принадлежности, школьные ранцы, спортивные костюмы и подарили всё это детям вместе со школьными наборами, предоставленными соцзащитой.

Семьи посетили инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Никитина и специалист Управления социальной поддержки населения Лилия Маркова. Они отметили, что ребятам и их родителям очень понравились подарки, а дети в голос обещали учиться прилежно, не пропуская занятия.

В ближайшее время аналогичная помощь будет оказана и другим черногорским ребятам, и семьям, состоящим на профилактическом учёте в органах городской системы профилактики, как находящимся в социально-опасном положении.