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В Республике Хакасия полицейские оказали помощь детям в рамках акции «Собери ребёнка в школу»
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В Республике Хакасия полицейские оказали помощь детям в рамках акции «Собери ребёнка в школу» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В городе угольщиков сотрудники полиции продолжают оказывать помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних совместно со специалистами Управления социальной поддержки населения проведено мероприятие «Собери ребёнка в школу», в рамках которого оказана адресная помощь семерым ребятам из трёх многодетных семей, состоящих на учёте в органах профилактики.
Полицейские приобрели одежду и обувь, канцелярские принадлежности, школьные ранцы, спортивные костюмы и подарили всё это детям вместе со школьными наборами, предоставленными соцзащитой.
Семьи посетили инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Никитина и специалист Управления социальной поддержки населения Лилия Маркова. Они отметили, что ребятам и их родителям очень понравились подарки, а дети в голос обещали учиться прилежно, не пропуская занятия.
В ближайшее время аналогичная помощь будет оказана и другим черногорским ребятам, и семьям, состоящим на профилактическом учёте в органах городской системы профилактики, как находящимся в социально-опасном положении.
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