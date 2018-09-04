Маленькая девочка в слезах спросила маму, почему они не могут позволить себе купить ей платье принцессы…

Я работала на студии Уолта Диснея в парке. Я никогда не забуду, как две семьи приехали в отпуск вместе, но одна, очевидно, была более обеспеченной, чем другая.

У них было 2 маленькие девочки, и родители были в нашем магазине принцессы, покупая что-то для них. Более бедная семья покупала своей дочери очень красивое ожерелье, но более обеспеченная семья покупала весь набор для своей маленькой девочки — платье принцессы, корону, обувь и аксессуары. Я услышала, как бедная маленькая девочка спросила маму: «Мама, почему я не могу быть принцессой, а она может?»

Я спросила их, откуда они, и почему маленькая девочка не верит, что она принцесса. Она настаивала, чтобы принцессы носили платья. Я взяла трубку и позвонила своему менеджеру.

Есть такая штука в Диснее, где каждый день менеджеры могут сделать «волшебные моменты» для гостей. Большинство из них простые вещи — сумочка для езды, бесплатная бутылка воды, и т.п., но мой менеджер смог получить бесплатное платье принцессы для этой маленькой девочки. Это было так захватывающе.

Мы не сказали ей, что происходит, я покрыла ее и подругу пылью фей, и мы пели песни из фильмов Диснея посреди магазина. Она и ее мать оба плакали, когда мой менеджер принес платье и вручил девочке. Она обняла нас и поблагодарила за то, что сделали их отпуск особенным. Это было все золото, которое мне было нужно на всю жизнь.