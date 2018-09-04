Анна Хилькевич высказалась против школьных оценок

Анна Хилькевич , недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала фотографию с младенцем и раскритиковала существующую школьную систему.

Актриса рассказала, что о школе ее ребенку думать еще рано, но уже сейчас она видит как несовершенна среда, в которой придется учиться ее ребятам. Девушка не понимает, зачем в первом классе нужны настоящие оценки.

Хилькевич считает, что ребенка не нужно загонять в систему сразу, ведь он еще с трудом перестраивается, не до конца воспринимает школу, как место серьезной учебы. С другой стороны, строгость может помочь некоторым детям четко разграничить свои жизненные этапы, быстро расстаться с играми и окунуться в академические дисциплины. Актриса призналась, что пока не может точно сказать — что лучше, поэтому спрашивает мнение у читателей.

Фанаты также поделились на два лагеря — некоторые родители выступили за строгие оценки, другие посчитали, что маленького ребенка не нужно травмировать «двойками», лучше вводить его в школьную жизнь постепенно.