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Анна Хилькевич высказалась против школьных оценок
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Анна Хилькевич высказалась против школьных оценок 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анна Хилькевич, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала фотографию с младенцем и раскритиковала существующую школьную систему.
Актриса рассказала, что о школе ее ребенку думать еще рано, но уже сейчас она видит как несовершенна среда, в которой придется учиться ее ребятам. Девушка не понимает, зачем в первом классе нужны настоящие оценки.
Хилькевич считает, что ребенка не нужно загонять в систему сразу, ведь он еще с трудом перестраивается, не до конца воспринимает школу, как место серьезной учебы. С другой стороны, строгость может помочь некоторым детям четко разграничить свои жизненные этапы, быстро расстаться с играми и окунуться в академические дисциплины. Актриса призналась, что пока не может точно сказать — что лучше, поэтому спрашивает мнение у читателей.
Фанаты также поделились на два лагеря — некоторые родители выступили за строгие оценки, другие посчитали, что маленького ребенка не нужно травмировать «двойками», лучше вводить его в школьную жизнь постепенно.
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