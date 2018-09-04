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«Соберем ребенка в школу». Добрая традиция нефтяников
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«Соберем ребенка в школу». Добрая традиция нефтяников 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Тетради, альбомы, краски и карандаши. Это лишь неполный перечень того, что необходимо школьнику, чтобы полноценно начать учебный год. Прибавьте сюда школьную и спортивную форму, сменную обувь, кроссовки. Осилить такой список не всем родителям просто. А если в семье три-четыре ученика?
В преддверии Дня знаний сотрудники ПАО «Оренбургнефть» провели благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу».
Инициаторы — молодые специалисты
Ее инициаторами стали молодые специалисты Общества. В ходе акции работники собрали денежные средства, школьно-письменные товары, обувь и одежду для многодетных семей, детей-сирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Цель акции — помочь подготовиться к 1 сентября детям, у которых нет возможности полноценно начать новый учебный год.
Эта августовская акция стала хорошей традицией нефтяников. В прошлом году рюкзачки для первоклашек со всеми необходимыми канцтоварами были переданы в многодетные семьи и социальным службам городов присутствия Общества. Продолжили традицию молодые специалисты и в этом году.
«Совет молодых специалистов вышел с инициативой о проведении акции «Соберем ребенка в школу», — говорит ведущий инженер отдела информационных технологий и связей ПАО «Оренбургнефть» Алексей Сидоров. — Мы благодарны всем сотрудникам предприятия, кто откликнулся на наш призыв и принял в ней участие».
В течение полутора месяцев в административных зданиях работали пункты сбора вещей, ответственные молодые специалисты бережно собирали, упаковывали и в канун Дня знаний передали вещи многодетным семьям, а также в детские социально-реабилитационные центры в Бузулуке, Бугуруслане, Сорочинске.
Своевременная помощь
У многодетной мамы Марины Каткиной из Бузулука двое школьников и маленькая дочка. Такая помощь от «Оренбургнефти» стала хорошим подспорьем.
«Подарки ребят пришлись как нельзя кстати, — говорит Марина. — Мы еще не успели купить рюкзаки, не все канцтовары были готовы к учебному году. Спасибо нефтяникам за такую поддержку!»
Еще один адрес поддержки — детский реабилитационный центр «Радуга», где молодые нефтяники давно стали своими. Зимой они поздравляли ребят в образах Деда Мороза и Снегурочки, приходили с подарками в преддверии 23 февраля и 8 марта. И не только подарки радовали детей: волонтеры общались с детьми, подготовили и провели с ними подвижные игры, эстафеты, вместе рисовали, а потом делали общее фото на память. Их с нетерпением ждут снова и рады каждой встрече.
Волонтерское движение молодежи в ПАО «Оренбургнефть» зародилось уже давно, нынешние молодые нефтяники активно его поддерживают. В этом году на счету ребят высадка деревьев, наведение порядка в парках и скверах, помощь детям. В сентябре они примут участие в городской акции «Чистый берег — генеральная уборка», в ходе которой будут убирать территорию возле реки Самарка.
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