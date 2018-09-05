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28 детей и подростков спасли полицейские на железной дороге
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28 детей и подростков спасли полицейские на железной дороге 

АиФ Кузбасс + ещё 1 55 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 5 сентября — АиФ-Кузбасс. Сотрудники по делам несовершеннолетних Кузбасской транспортной полиции провели рейды в рамках операции «Подросток и школа».
В руки полицейских попали дети и подростки, которые играли на рельсах, лазали под вагонами и мешали железнодорожникам, добравшись до громкоговорителей.
Как сообщает старший специалист по связям со СМИ Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина, двое братьев из Топок девяти и 13 лет бегали по рельсам в районе станции и лазали под вагонами грузовых составов, рискуя получить травмы. Пятеро детей на станции Тутальской в возрасте 10-11 лет баловались, используя двустороннюю переговорную связь. На замечание дежурной по станции дети отреагировали нецензурной бранью. Брат и сестра из Юрги, возвращаясь из похода в лес за грибами, пошли через рельсы, не по мосту над путями, и едва не попали под грузовой поезд.
За время рейда наказаны 17 подростков, достигших возраста административной ответственности, и родители 11 детей.
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