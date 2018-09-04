В Твери появилась игровая площадка для детей с ограниченными возможностями по здоровью

В Твери на территории Центра детской неврологии и реабилитации клинической детской больницы №2 появилась игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь маленькие пациенты могут проводить время между лечебными процедурами, после «тихого» часа.

Все элементы детской площадки адаптированы для ребятишек с инвалидностью. Например, качели выполнены в виде гнезда, благодаря чему на них могут кататься дети с ДЦП. Площадка оборудована пандусом. Дети гуляют здесь вместе с родителями либо под присмотром медицинского персонала.

По словам руководства учреждения, на новой площадке дети могут не только двигаться, играть, но и общаться, что является важной частью программы реабилитации.

Установка объекта стала возможна благодаря помощи благотворительного фонда «Надежда» и при содействии спонсоров.

Центр детской неврологии и реабилитации работает в структуре ГБУЗ «Клиническая детская больница №2». Здесь оказывается специализированная медицинская помощь по профилю неврология и медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара на 30 коек и дневного стационара на 10 коек.

В Центре работают врачи-неврологи, травматолог-ортопед, логопед, медицинский психолог, физиотерапевт, врач ЛФК, офтальмолог.