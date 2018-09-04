Госдума решила, что школьникам не нужны дорогие гаджеты

По его мнению, дорогая техника лишь подчеркивает социальное неравенство в обществе детей, заставляя школьников из малообеспеченных семей чувствовать себя ущемленными.

— Я уверен в необходимости этой меры. Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее. А чтобы все время быть на связи с родителями, детям достаточно простого кнопочного телефона, — заявил Чернышев.

По словам директора школы № 1505 «Преображенская» Леонида Наумова, дорогие гаджеты вполне способны навредить педагогическому процессу.

— В реальной жизни каждая школа соблюдает два подхода. В ней есть некоторое количество закупленных гаджетов, в основном планшетов, которые используются в образовательном процессе. Но есть и гаджеты, которые принадлежат ученикам. Может ли это навредить образовательному процессу? На самом деле, ему может навредить все, что неграмотно используется. Гаджеты, книжки, одежда и обувь тоже могут. И даже машины, на которых ездят родители учеников, способны навредить этому процессу, если педагогический коллектив не может правильно организовать работу со всеми этими вызовами. А если он обладает достаточным опытом, тактом и системой ценностей, которая позволяет с этими вызовами справляться, а я убежден, что в московских школах так и есть, то вред от гаджетов минимальный, — утверждает Наумов.

Детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова подчеркивает, что это ограничение похоже на повсеместное внедрение школьной формы.

— То есть это такой способ уравнять детей из богатых и менее обеспеченных семей. Однако эта одежда еще и помогает сохранять дисциплину, лицо школы и формирует отличительную черту образовательного учреждения. Что касается гаджетов, если телефоны у детей будут в пределах пяти тысяч, на них, очевидно, не будет всех современных игр, которые станут отвлекать ребенка от учебного процесса — отметила детский и подростковый психолог Анфиса Калистарова.

По словам специалиста, развлекательный контент, который предлагают современные смартфоны, может затянуть ребенка настолько, что его перемена затянется надолго.

— Дети не услышат звонок. Здесь совершенно иной вопрос, в отличие от материального уравнивания. Ребенок с современным гаджетом не будет полностью погружен в учебный процесс. Недорогой телефон еще и с камерой с небольшим разрешением не вызовет большого интереса у школьника. В скором времени эта игрушка ему надоест, — пояснила Анфиса Калистарова.