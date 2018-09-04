Нет путёвки в детсад. Сколько стоит выход из декрета

Чиновники активно уверяют родителей, что проблема очередей в детские сады давно решена. Однако тысячи семей сталкиваются с ситуацией, когда возраст ребёнка приближается к трём годам, маме пора выходить на работу из декретного отпуска, а путёвка в садик так и осталась мечтой.

Что делать в этом случае? Терять рабочее место, а вместе с ним и трудовые навыки, не хочется никому. Поэтому давайте разберёмся, куда можно пристроить дошколёнка, если место в садике обещают «возможно, в следующем учебном году», а работать нужно уже завтра. А главное, в какую сумму обойдётся мамин выход из декрета?

Не каждая семья решится пустить в дом чужого человека и уж тем более доверить ему своего ребёнка. Но если няню рекомендовали люди, которым вы доверяете, то почему бы не попробовать? Обсудим стоимость услуг нянь.

Итак, если вы хотите, чтобы няня приходила к вам домой пять дней в неделю на весь рабочий день, за это придётся заплатить в среднем 100-180 руб. /час. Некоторые няни просят стабильный оклад — около 20 тыс. руб. в месяц, при этом они будут приходить к вам домой как на работу. Няня обеспечивает уход за малышом, кормит его, гуляет, укладывает спать, т. е. ребёнок получает полный присмотр. Безусловно, няня со знанием английского и навыками по живописи и батику обойдётся дороже. Дополнительные занятия оплачиваются отдельно.

Другой вид нянь — те, что готовы принять вашего ребёнка у себя дома. Как правило, это мамочки-декретницы, которые готовы посидеть не только со своим, но и с вашим ребёнком за умеренную плату. Стоимость услуг: 350 руб. за день пребывания ребёнка в частном доме, и от 550 руб. стоит день в городской квартире. Если собираетесь посещать такую няню стабильно весь месяц, оплата будет составлять около 8000 руб. (за 22 рабочих дня — около 360 руб. в день). Питание ребёнка — домашнее (вашего малыша накормят тем же, чем и собственных детей няни). Режим дня обещают соблюдать садиковский. Минус этой услуги в том, что если ваш малыш заболел, то вам придётся идти на больничный, чтобы не заразить собственных детей няни.

С любой няней можно договориться и о ночных присмотрах за детьми, и на выходные. Стоить это, естественно, будет несколько дороже. Вообще принцип оплаты услуг нянь можно обозначить так: «оптом — дешевле», т. е. чем больше времени няня проводит с вашим ребёнком, тем дешевле стоит час работы.

Бабушка

Самый надёжный вариант и, пожалуй, самый незатратный — договориться с бабушкой! Если она уже не работает и души не чает в вашем малыше, проблем не возникнет. Ребёнок всегда под присмотром, накормлен, одет по погоде, спать уложен вовремя. Да и больничный лист в случае необходимости брать не придётся: любящая бабушка и лекарство даст, и в лобик поцелует. Главное во всем этом — спокойствие мамы, ведь она доверила ребёнка не чужому человеку, а своей маме (или свекрови) и может спокойно работать.

Но это идеальный (безоблачный) вариант. Таких семей единицы. Бабушки сейчас очень активны, любят (или вынуждены) работать даже после выхода на пенсию или наоборот — склонны путешествовать. А во многих семьях они вообще живут в другом городе (деревне), куда каждый день не наездишься. Одним словом, если не повезло с бабушкой, нужно искать другие варианты.

Группа кратковременного пребывания ребёнка

Во многих семьях есть необходимость пристроить ребёнка в садик не на весь день, а всего на несколько часов. Таким родителям подойдут группы кратковременного пребывания ребёнка или мини-детский сад. Как правило, такие группы функционируют на базе частных детских садов. Пребывание составляет четыре часа: с утра или после обеда. Также возможно оставить малыша в такой группе на час или два. Малышей в мини-садики принимают с 1 года (в некоторых садиках — с 8 месяцев) до 7 лет. Вашего ребёнка обязательно накормят, погуляют с ним и проведут несколько интересных занятий. В случае необходимости с малышом позанимается логопед или психолог. В мини-садиках за это возьмут с вас дополнительную плату.

В среднем цена посещения группы кратковременного пребывания в Омске составляет 6-6,5 тыс. руб. Питание включено в эту стоимость, количество кормлений в садиках разное: где-то за полдня вашему ребёнку дадут завтрак и перекус, а где-то предложат ещё и обед. Если вы оставляете ребёнка на 1-2 часа, то это обойдётся в среднем 80 руб. в час.

Не стоит путать группу кратковременного пребывания с услугами игровых комнат. В игровой комнате ребёнок предоставлен сам себе, сотрудники за ним лишь присматривают. В мини-детских садах занимаются именно развитием и образованием малыша, как в обычном садике. К тому же часто в игровых комнатах совсем маленьких деток не разрешают оставлять без присутствия родителей.

Для посещения мини-садика с вас потребуют те же медицинские документы, что и при посещении обычного: ряд анализов и справку установленной формы от педиатра.

Семейный детский сад Семейный детский сад — это структурное подразделение муниципальных садиков, созданные в многодетных семьях по месту их проживания. Суть вкратце такова: многодетная мамочка (детей-дошкольников должно быть не меньше трёх) оформляется в муниципальный детский сад воспитателем, получает за это зарплату, при этом занимается развитием своих и чужих детей у себя дома. Отдалённо это чем-то похоже на услуги няни на дому. Однако за семейными детскими садами, в отличие от нянь, ведётся пристальный контроль со стороны администрации садика, к которому «прикреплена» мамочка. То есть можно сказать, что это более цивилизованная и безопасная (потому что контро­лируемая) форма организации дошколят. Контролируется здесь абсолютно всё: площадь квартиры, образование мамы-воспитателя (должно быть педагогическое), состояние здоровья всех членов семьи, питание, система занятий (если нужно рисовать дважды в неделю, то за третье занятие по рисованию выносят замечание).

Оказывается, в 2017-м году программа семейных детских садов в России отметила своё 10-летие. Наиболее успешно она развивается, конечно, в Москве. Там более 800 семейных садиков. А как дело обстоит в Омске? Увы, в Омске таких официальных садиков нет.

В дошкольном отделе департамента образования нам по­яснили, что желающих привести в семейный детский сад своих малышей много, но вот самому организовать на дому садик — нет. За последнее время был всего один звонок от мамочки, которая проявила интерес к этой теме.

Частные детские сады (развивающие центры)

Таких учреждений в городе множество. Частные дошкольные учреждения выполняют те же функции, что и муниципальные, поэтому у них должна быть лицензия на образовательную деятельность. Но, в отличие от муниципальных садов, здесь не такие многочисленные группы: если в обычном саду списочный состав группы может доходить до 40 чел., то в частном — 10-15 чел. Разница в стоимости посещения также есть: плата за месяц посещения в частном садике составляет в среднем 10-12 тыс. руб. В эту сумму, как правило, входит и питание, но в некоторых садиках питание оплачивается отдельно и составляет 200 руб. в день.

Важный момент: если ваш малыш заболел, то перерасчёт за дни отсутствия вам никто не сделает (в отличие от муниципального садика). То есть вы заплатите 10 000 руб., даже если придёте на один-два дня в месяц. От вступительных взносов садики в последнее время массово отказываются. Мы нашли только один садик, где дополнительно с вас возьмут 2000 руб. за год в качестве оплаты методической литературы, материалов и пособий (но это не вступительный взнос!).

Работают частные садики, как правило, с 8 утра до 19 часов. В случае необходимости можно дополнительно оплатить пребывание с 7 до 8 утра и с 19 до 20 вечера из расчёта 100 руб. /час (услуга предоставляется не везде). Дополнительные занятия оплачиваются отдельно (например, кружки по робототехнике или танцам, занятия с логопедом). В некоторых садиках при оплате полного рабочего дня за месяц вперёд занятия с логопедом идут в подарок. Но это скорее исключение, чем правило.

В самых известных и популярных садиках часто бывают ситуации, когда говорят, что «мест нет». Но это не значит, что вы туда не попадёте. Дети из частных садиков рано или поздно получают путёвку в муниципальный сад, освобождая тем самым место для новых воспитанников. Нужно следить за событиями и периодически мониторить ситуацию.

Медицинские правила посещения частных садиков такие же, как и в муниципальных. Без справки от педиатра и необходимых анализов в группу вас не примут.

Интересно, что сейчас частный садик можно оплачивать средствами материнского капитала, что раньше было невозможно. Также можно вернуть 13% от платы за детский сад в качестве социального налогового вычета.

Подведём итог. Не нужно отчаиваться, если ваша семья осталась без путёвки в садик. Маме не стоит хвататься за голову и писать заявление на увольнение. Всегда можно найти вариант, куда пристроить ребёнка на рабочий день или несколько часов. Правда, обойдётся это несколько дороже, чем посещение обычного садика. Однако если взвесить оплату частного и муниципального садиков с учётом всех дополнительных поборов и взносов в фонды группы и сада, разница в деньгах окажется не такой уж большой.