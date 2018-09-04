Вши продолжают атаковать приморцев — Роспотребнадзор

В Приморье не снижается динамика заболеваемости педикулезом.

Педикулёз является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Динамика заболеваемости педикулезом в Приморском крае за последние пять лет не имеет тенденции к снижению, ежегодно в крае регистрируется до 1300 случаев педикулеза (средний многолетний показатель 72,3 на 100 тысяч населения).

За текущий период 2018 года на 22 административных территориях Приморского края зарегистрировано 511 случаев педикулеза (показатель 27,6 на 100 тысяч населения), что на 14,6% ниже показателя за аналогичный период 2017 г. (600 случаев, показатель — 32,3), на 30,5% ниже среднего многолетнего показателя (39,7 на 100 тысяч населения).

Наиболее поражаемой группой при педикулёзе являются дети до 17 лет (89%). Педикулёз регистрируется среди детей всех возрастных групп; максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет (учащиеся образовательных учреждений).

В предыдущем учебном году в организованных детских коллективах сформировано 13 очагов групповой поражённости педикулёзом (более пяти случаев), с числом заболевших — 101 ребёнок (г. г. Владивосток, Уссурийск, Артём, Хасанский, Октябрьский районы). Удельный вес детей, вовлечённых в групповую заболеваемость, от числа поражённых педикулёзом детей, посещающих организованные коллективы, составил 10,3%, передает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

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