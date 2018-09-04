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«Не надо давить на ребенка»: придирчивые едоки вырастают такими же здоровыми, как и остальные дети
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«Не надо давить на ребенка»: придирчивые едоки вырастают такими же здоровыми, как и остальные дети 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Исследователи из Мичиганского университета и доказали, что давление на детей, которые не хотят есть, не приносит пользы, а только ухудшает отношения в семье. Дети, избирательные в еде, которых заставляют есть, несмотря на протесты, не полюбили ту пищу, которая им не нравилась изначально.
Кроме того, в среднем дети, которые плохо едят, все равно в 1,5-3 года весят в пределах нормы, то есть почти столько же, сколько их сверстники, которые едят охотно. Получается, что если у ребенка нет ожирения или слишком сильной худобы, а также он не живет в семье с крайне низким доходом, его не нужно заставлять есть, потому что результат будет таким же, как у детей, которые едят сами и с аппетитом.
Заставляют ли родители или воспитатели детей есть насильно или нет, — это не улучшает пищевых привычек детей: никто из участников исследования не стал есть лучше или не разнообразил свой рацион под давлением. Исследователи призывают родителей задуматься, нужно ли насильно впихивать в детей «правильную» еду из-за собственного страха недодать что-то ребенку.
Ученые предлагают задуматься над тем, что никто не требует от взрослых есть ту еду, которая им не нравится, а вот к детям почему-то это не применимо, хотя контролировать свои вкусовые пристрастия в любом возрасте трудно. Требование есть все, что положено в тарелку, скорее приведет к скандалам, чем улучшит пищевые привычки или детское здоровье.
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