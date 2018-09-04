«Дневник счастливой мамы»: советы звездных родителей на «Домашнем»

Многие мамы считают, что время после родов самое сложное. Как правильно кормить ребенка? Сколько он должен спать? Как часто менять подгузники? Но, как показывает практика, с годами количество вопросов только растет. Телеканал Домашний поможет справиться со сложностями и подскажет ответ на самый главный вопрос: «Как стать счастливой мамой?».

«Дневник счастливой мамы» — это проект, в котором звездные мамы готовы открыто рассказать о личном опыте воспитания детей. В новом сезоне своими лайфхаками будут делиться: участница реалити-шоу «Беременные» Галина Ржаксенская , актриса Алиса Гребенщикова , телеведущая Олимпиада Тетерич. Вместе с экспертами (психологами, педиатрами, дизайнерами и стилистами) звездные мамы обсудят самые актуальные вопросы, которые волнуют их самих.

Алиса Гребенщикова, счастливая мама Алёши, 12 лет): «Давать детям гаджеты или нет — это сложное решение, которое родители должны принимать самостоятельно. Разумеется, без гаджетов сейчас никуда, но здесь главное не переборщить. Я разрешаю Алеше играть в приложениях на смартфоне, но время для игр четко регламентировано. К примеру, в выходной день не больше часа и после выполнения домашнего задания».

Галина Ржаксенская, счастливая мама Лизы (10 месяцев): «Советую всем беременным девушкам ходить на курсы для молодых мам. Потому что без знаний в этой области очень сложно. Подготовленная мамочка — это залог счастливого детства ребенка. Конечно, можно пользоваться советами бабушек, но время очень быстро идет и все меняется, поэтому советы старшего поколения не всегда актуальны. Я убеждена, что только мама может почувствовать, что будет лучше для ее ребенка».

Олимпиада Тетерич, счастливая мама Лавра (10 лет) и Мелиссы (2 года). В ожидании третьего ребенка: «Выстраивание внутренней коммуникации между детьми — вопрос очень важный! Когда я узнала о третьей беременности, сразу приняла решение сказать об этом старшему сыну Лаврику. Он отнёсся к этой новости очень хорошо, потому что прекрасно знает, что значит быть старшим братом. А Мелисса ещё совсем маленькая, и я купила ей книги на эту тему, решила её подготовить, чтобы она не думала, что семья на ней заканчивается. Эти книги без каких-то подробностей, но здорово объясняют маленьким деткам, что скоро в жизни мамы и папы появится ещё один малыш, и что это нормально, а не плохо».

Нужно ли ходить на курсы молодых мам и чему там можно научиться? Ограничивать ли детей в общении с гаджетами? Как выстраивать коммуникацию между детьми? Об этом и не только с 7 сентября в 17:45 в программе «Дневник счастливой мамы» на Dомашнем.