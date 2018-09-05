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«Дневник счастливой мамы»
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«Дневник счастливой мамы» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На Dомашнем научат радоваться даже трудностям.
С 7 сентября в 17:45 на канале Dомашний вас ждут удивительные истории… Впрочем, нет, не так. Удивительные истории могли бы рассказать вы, потому что вы недавно стали мамой. Ну или готовитесьей стать. Дети — это главное счастье в жизни, но порой они творят такое! Даже самые маленькие.
Как правильно кормить ребенка? Сколько он должен спать? Как часто менять подгузники? Казалось бы, ну чего проще. Ан нет! Просто — это только когда ты читаешь об этом в книге. А вот когда сталкиваешься сама… Казалось бы, об этом написаны тома и тысячи людей защитили диссертации только для того, чтобы понять, что именно нужно нашим маленьким пищащим тиранам. Но прогресс идет вперед, уже не надо стирать тряпочные подгузники (было и такое!), у ребенка есть все, на все случаи жизни, а он все равно чем-то не доволен. И с годами количество вопросов только растет… Все, берем себя в руки и выдыхаем. Dомашний поможет справиться со сложностями и подскажет ответ на самый главный вопрос: «Как стать счастливой мамой?» «Дневник счастливой мамы» — это проект, в котором звездные мамы готовы открыто рассказать о личном опыте воспитания детей. В новом сезоне своими лайфхаками будут делиться: участница реалити-шоу «Беременные» Галина Ржаксенская, актриса Алиса Гребенщикова и телеведущая Олимпиада Тетерич. Вместе с экспертами (психологами, педиатрами, дизайнерами и стилистами) звездные мамы обсудят самые актуальные вопросы, которые волнуют их самих. Нужно ли ходить на курсы молодых мам и чему там можно научиться? Ограничивать ли детей в общении с гаджетами? Как выстраивать коммуникацию между детьми? Об этом и не только с 7 сентября в 17:45 в программе «Дневник счастливой мамы» на Dомашнем.
Галина Ржаксенская, счастливая мама Лизы (10 месяцев):
— Советую всем беременным девушкам ходить на курсы для молодых мам. Потому что без знаний в этой области очень сложно. Подготовленная мамочка — это залог счастливого детства ребенка. Конечно, можно пользоваться советами бабушек, но время очень быстро идет и все меняется, поэтому советы старшего поколения не всегда актуальны. Я убеждена, что только мама может почувствовать, что будет лучше для ее ребенка.
Алиса Гребенщикова, счастливая мама Алеши (10 лет):
— Давать детям гаджеты или нет — это сложное решение, которое родители должны принимать самостоятельно. Разумеется, без гаджетов сейчас никуда, но здесь главное не переборщить. Я разрешаю Алеше играть в приложениях на смартфоне, но время для игр четко регламентировано. К примеру, в выходной день не больше часа и после выполнения домашнего задания.
Олимпиада Тетерич, счастливая мама Лавра (10 лет) и Мелиссы (2 года). В ожидании третьего ребенка:
— Выстраивание внутренней коммуникации между детьми — вопрос очень важный! Когда я узнала о третьей беременности, сразу приняла решение сказать об этом старшему сыну Лаврику. Он отнёсся к этой новости очень хорошо, потому что прекрасно знает, что значит быть старшим братом. А Мелисса еще совсем маленькая, и я купила ей книги на эту тему, решила ее подготовить, чтобы она не думала, что семья на ней заканчивается. Эти книги без каких-то подробностей, но здорово объясняют маленьким деткам, что скоро в жизни мамы и папы появится еще один малыш, и что это нормально, а не плохо.
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