Благотворительная акция «Семья помогает семье»

31.08.2018 года в сквере Анны Герман города Москвы прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу».

Специалистами нашего центра для детей были проведены мастер-классы по изготовлению закладок и органайзеров, которые необходимы детям в школьной жизни. Ребята в предвкушении праздника «1 сентября» проявили свои творческие способности, оформляли органайзеры рисунками, а закладки в руках детей превращались в сказочных персонажей.

Помимо мастер-классов для детей была проведена беспроигрышная лотерея, для участия в которой ребята должны были пройти все этапы спортивных состязаний.

Мероприятие прошло в веселой атмосфере праздника, что детям так необходимо в преддверии учебного года.