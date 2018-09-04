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Благотворительная акция «Семья помогает семье»
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Благотворительная акция «Семья помогает семье» 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
31.08.2018 года в сквере Анны Герман города Москвы прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу».
Специалистами нашего центра для детей были проведены мастер-классы по изготовлению закладок и органайзеров, которые необходимы детям в школьной жизни. Ребята в предвкушении праздника «1 сентября» проявили свои творческие способности, оформляли органайзеры рисунками, а закладки в руках детей превращались в сказочных персонажей.
Помимо мастер-классов для детей была проведена беспроигрышная лотерея, для участия в которой ребята должны были пройти все этапы спортивных состязаний.
Мероприятие прошло в веселой атмосфере праздника, что детям так необходимо в преддверии учебного года.
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