Герой нашего времени: история спасения маленького мальчика

Помимо того, что Гаджи вытащил трехлетнего ребенка из воды, он так же оказал ему первую помощь.

1 сентября, ученик 5 класса МКОУ «Чох — Коммунская СОШ» получил почетную грамоту за спасение тонувшего ребенка в водоеме с. Согратль.

Односельчане, а так же родственники спасенного ребенка, выражают слова благодарности герою.

"Гаджи, твой поступок является достойным примером для всех школьников района. Ты — символ геройства и мужества. Успехов тебе в учебе и спортивных побед”, — сказал представитель администрации района.