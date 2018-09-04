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Герой нашего времени: история спасения маленького мальчика
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Герой нашего времени: история спасения маленького мальчика 

Замана 1 час назад
Фото: Замана
Помимо того, что Гаджи вытащил трехлетнего ребенка из воды, он так же оказал ему первую помощь.
1 сентября, ученик 5 класса МКОУ «Чох — Коммунская СОШ» получил почетную грамоту за спасение тонувшего ребенка в водоеме с. Согратль.
Односельчане, а так же родственники спасенного ребенка, выражают слова благодарности герою.
"Гаджи, твой поступок является достойным примером для всех школьников района. Ты — символ геройства и мужества. Успехов тебе в учебе и спортивных побед”, — сказал представитель администрации района.
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