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Более 130 ангарских семей получили поддержку в рамках межведомственной акции «Собери ребенка в школу»
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Более 130 ангарских семей получили поддержку в рамках межведомственной акции «Собери ребенка в школу» 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В преддверии нового учебного года в  Ангарске завершилась ежегодная межведомственная благотворительная акция
«Собери ребенка в школу». Основная цель мероприятия — оказание адресной
социальной поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации и состоящим по различным основаниям на учете в полиции.
В рамках межведомственного проекта
представители УМВД, МЧС, ГУФСИН, при поддержке членов Общественного
совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу собрали для детей
из нуждающихся семей комплекты школьных портфелей, наполненных
канцелярскими принадлежностями и другими предметами.
Общими усилиями в Ангарске удалось
собрать 132 таких комплекта. В преддверии Дня знаний полицейские и члены
Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу
передали их семьям, которым, в силу жизненных обстоятельств, сложно в  полном объеме обеспечить детей к началу нового учебного года.
Собранные с заботой школьные наборы, с  самыми необходимыми каждому ученику канцелярскими принадлежностями стали
для ребят приятной неожиданностью в канун нового учебного года.
Благотворительная акция принесла массу положительных эмоций, как и  детям, так и взрослым.
Акция «Собери ребенка в школу» проходит
не первый год. Стражи порядка надеются, что внимание и поддержка детей
обеспечит их полноценное участие в учебном процессе, тем самым снизит
негативное влияние уличной среды.
Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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