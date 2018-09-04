Более 130 ангарских семей получили поддержку в рамках межведомственной акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года в Ангарске завершилась ежегодная межведомственная благотворительная акция

«Собери ребенка в школу». Основная цель мероприятия — оказание адресной

социальной поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной

ситуации и состоящим по различным основаниям на учете в полиции.

В рамках межведомственного проекта

МЧС, представители УМВД ГУФСИН , при поддержке членов Общественного

совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу собрали для детей

из нуждающихся семей комплекты школьных портфелей, наполненных

канцелярскими принадлежностями и другими предметами.

Общими усилиями в Ангарске удалось

собрать 132 таких комплекта. В преддверии Дня знаний полицейские и члены

Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу

передали их семьям, которым, в силу жизненных обстоятельств, сложно в полном объеме обеспечить детей к началу нового учебного года.

Собранные с заботой школьные наборы, с самыми необходимыми каждому ученику канцелярскими принадлежностями стали

для ребят приятной неожиданностью в канун нового учебного года.

Благотворительная акция принесла массу положительных эмоций, как и детям, так и взрослым.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит

не первый год. Стражи порядка надеются, что внимание и поддержка детей

обеспечит их полноценное участие в учебном процессе, тем самым снизит

негативное влияние уличной среды.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу