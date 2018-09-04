Более 130 ангарских семей получили поддержку в рамках межведомственной акции «Собери ребенка в школу» 

В преддверии нового учебного года в Ангарске завершилась ежегодная межведомственная благотворительная акция
«Собери ребенка в школу». Основная цель мероприятия — оказание адресной
социальной поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации и состоящим по различным основаниям на учете в полиции.
В рамках межведомственного проекта
совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу собрали для детей
из нуждающихся семей комплекты школьных портфелей, наполненных
канцелярскими принадлежностями и другими предметами.
Общими усилиями в Ангарске удалось
собрать 132 таких комплекта. В преддверии Дня знаний полицейские и члены
Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу
передали их семьям, которым, в силу жизненных обстоятельств, сложно в полном объеме обеспечить детей к началу нового учебного года.
Собранные с заботой школьные наборы, с самыми необходимыми каждому ученику канцелярскими принадлежностями стали
для ребят приятной неожиданностью в канун нового учебного года.
Благотворительная акция принесла массу положительных эмоций, как и детям, так и взрослым.
Акция «Собери ребенка в школу» проходит
не первый год. Стражи порядка надеются, что внимание и поддержка детей
обеспечит их полноценное участие в учебном процессе, тем самым снизит
негативное влияние уличной среды.
Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу