В детском саду Озинского района четырехлетний ребенок сломал руку

В Озинском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства, которое касается безопасности несовершеннолетних при осуществлении образовательного процесса. Об этом сообщает областная прокуратура.

Было установлено, что 25 мая 2018 года воспитанник детского сада № 5 «Сказка» получил травму. Произошло все на территории учреждения во время учебно-воспитательного процесса. Позже врачи поставили диагноз — «закрытый перелом правой плечевой кости».

Между тем заведующая дошкольного учреждения не приняла достаточных мер для соблюдения прав на охрану жизни и здоровья ребенка. Помимо этого, работники детского сада даже не вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали уже из дома.

В отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьей 5.57 Кодекса об административных правонарушений (Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

"Мировым судьей на виновное лицо наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Прокурором также в адрес начальника управления образования администрации Озинского муниципального района внесено представление, по результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений. Руководитель дошкольного учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности", — рассказали в ведомстве.