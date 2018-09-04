Ещё
В детском саду Озинского района четырехлетний ребенок сломал руку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском саду Озинского района четырехлетний ребенок сломал руку 

САРАТОВ24 + ещё 1 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Озинском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства, которое касается безопасности несовершеннолетних при осуществлении образовательного процесса. Об этом сообщает областная прокуратура.
Было установлено, что 25 мая 2018 года воспитанник детского сада № 5 «Сказка» получил травму. Произошло все на территории учреждения во время учебно-воспитательного процесса. Позже врачи поставили диагноз — «закрытый перелом правой плечевой кости».
Между тем заведующая дошкольного учреждения не приняла достаточных мер для соблюдения прав на охрану жизни и здоровья ребенка. Помимо этого, работники детского сада даже не вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали уже из дома.
В отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьей 5.57 Кодекса об административных правонарушений (Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
"Мировым судьей на виновное лицо наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Прокурором также в адрес начальника управления образования администрации Озинского муниципального района внесено представление, по результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений. Руководитель дошкольного учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности", — рассказали в ведомстве.
САРАТОВ24: последние новости
Половина россиян с трудом находит средства на сбор ребенка в школу Смертельная опасность: что делать, если ребенок подавился? Психолог: Чтобы предотвратить суицид, нужно выстраивать доверительные отношения с подростком
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка в 70 лет выглядит как девочка35
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Как проверить сливочное масло20
Назван идеальный размер женской груди57
Как правильно жарить картошку35
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
10:31
Чем удивляет тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение