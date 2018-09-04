Звезды отвели детей в школу

WomanHit.ru делится снимками знаменитостей с линеек в День знаний

Первого сентября все знаменитости забывают о своем статусе и публикуют трогательные фото наследников со школьных линеек. WomanHit.ru понаблюдал за селебрити, которые вместе с детьми начали учебный год.

Павел и Мария Погребняк с сыновьями: Артемом, Павлом и Алексеем.

Михаил Галустян с супругой Викторией и дочерьми: восьмилетней Эстеллой и шестилетней Элиной.

Ани Лорак с дочкой Софией, которая в этом году пошла в первый класс.

Певица Слава с младшей дочерью семилетней Антониной.