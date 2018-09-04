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Звезды отвели детей в школу
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Звезды отвели детей в школу 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru делится снимками знаменитостей с линеек в День знаний
Первого сентября все знаменитости забывают о своем статусе и публикуют трогательные фото наследников со школьных линеек. WomanHit.ru понаблюдал за селебрити, которые вместе с детьми начали учебный год.
Павел и Мария Погребняк с сыновьями: Артемом, Павлом и Алексеем.
Михаил Галустян с супругой Викторией и дочерьми: восьмилетней Эстеллой и шестилетней Элиной.
Ани Лорак с дочкой Софией, которая в этом году пошла в первый класс.
Певица Слава с младшей дочерью семилетней Антониной.
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