В Калининградском парке «Юность» появилась необычная детская площадка

Событие стоит внимания хотя бы потому, что предназначена она для детей, которым игры в обычных условиях недоступны. Элементы установили необычным образом.

В песочнице, взрослая Таня, играет неспроста. Она проверяет на прочность обновленную детскую площадку в парке «Юность» Калининграда. Новые элементы установили специально для детей-инвалидов. Татьяна Анашенко одна из инициаторов создания этой игровой зоны.

Татьяна Анашенко, представитель экспертного центра «Калининград, доступный для всех»:

— Коляски бывают разные, небольшой оставили люфт по высоте для ног и оптимальную высоту сделали для игровой поверхности.

Песочница удобна не только для колясочников. Играть в ней могут дети и с другими особенностями здоровья.

Элла Кравченко, жительница Черняховска:

— Мы специально приехали на открытие из Черняховска. У нас ребёнок с особенностями диагноз ДЦП. И по росту подходит, и не надо ему наклоняться, если ребёнок не может присесть или у него с вестибулярным аппаратом проблемы. Нам всё нравится.

Новые элементы на детской площадке установили за счет средств парка Юность. На всё потратили около 400 тысяч рублей.

Илона Кулумбекова, генеральный директор парка «Юность»:

— Инициатива исходила от администрации Калининграда. Нас пригласили, мы посидели, побеседовали и мы совместно решили, что мы можем в этом поучаствовать, сделать такой проект. Если подходить морально, и вы делаете это для детей, то можно изыскать возможности сделать это детям. С точки зрения окупаемости, так вопрос у нас не стоял.

Артур Крупин , председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:

— Все городские парки будут развиваться в плане доступной среды. По поручению главы города будет разработана целая программа. Во вторую очередь, это общественные пространства, которые расположены вокруг городских озёр.

Также городские чиновники обратились в союз строителей области с инициативой создать такие универсальные площадки рядом с новыми, строящимися домами.