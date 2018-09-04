Прокуратура РТ нашла недоработку в республиканском законодательстве

Прокуратура выявила несовершенство республиканского законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно п.2 ст. 12.1 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов страны должны контролировать соблюдение требований законодательства России в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Однако соответствующий акт в Татарстане не принят, что может повлечь нарушение прав детей.

В результате прокуратура внесла в адрес Кабмина РТ представление об устранении нарушений.