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Прокуратура РТ нашла недоработку в республиканском законодательстве
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Прокуратура РТ нашла недоработку в республиканском законодательстве 

АиФ Казань 55 минут назад
Фото: АиФ Казань
Прокуратура выявила несовершенство республиканского законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно п.2 ст. 12.1 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов страны должны контролировать соблюдение требований законодательства России в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Однако соответствующий акт в Татарстане не принят, что может повлечь нарушение прав детей.
В результате прокуратура внесла в адрес Кабмина РТ представление об устранении нарушений.
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