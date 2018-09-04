Психологи СЗАО приглашают на бесплатные семинары

Окружной филиал Московской службы психологической помощи населению приглашает жителей СЗАО на бесплатные семинары.

11 сентября с 19:00 до 21:00 пройдет занятие для родителей. Участникам расскажут, как вырастить ребенка ответственным и уверенным в себе.

Еще один семинар состоится 18 сентября в 18:30. Он будет посвящен конфликтным ситуациям и способом выхода из них с помощью речевых приемов.

Место встречи: улица Вилиса Лациса, дом 1, корпус 1 (метро «Планерная»)

Вход свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться на лекцию и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (495) 944-45-04.