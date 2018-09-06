Ещё
Депутаты Госдумы предлагают включить отпуск по уходу за каждым ребенком в трудовой стаж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутаты Госдумы предлагают включить отпуск по уходу за каждым ребенком в трудовой стаж 

Letidor.ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Депутаты будут добиваться включения отпуска по уходу за каждым ребенком до трех в трудовой стаж родителя.
Депутат Виталий Милонов готовит законопроект, в котором предлагается приравнять отпуск по уходу за каждым ребенком к трудовому стажу родителя. Сейчас период отпуска не может быть больше 4,5 лет. То есть на трех детей предлагается по полтора года отпуска, который включается в трудовой стаж. Получается, за четвертого и последующего ребенка родителям или близким родственникам, ухаживающим за детьми, стаж не учитывается. Председатель Комитета Госдумы Тамара Плетнева сообщила, что инициативу Милонова предлагали уже несколько раз, но пока не получили одобрения в Правительстве.
Будем рассматривать предложенную инициативу, и я буду голосовать «за»,
— сообщила Плетнева «Парламентской газете».
Парламентарий отметила, что это справедливая инициатива. Ведь в настоящий момент в России наблюдаются проблемы с устройством детей в ясли, что затрудняет выход родителей на работу. А пособие на ребенка платится только до полутора лет. Напомним, ранее Дмитрий Медведев сообщил о ликвидации очередей в детские сады. Премьер-министр поручил к 2021 году решить проблему и с дефицитом ясельных мест.
Фото: shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Забудьте эти слова: 15 фраз, которые не стоит использовать в общении с детьми 7 полезных привычек, которые сэкономят время и силы молодой маме Как помочь ребенку адаптироваться к школе: 11 главных советов родителям
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид20
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
45-летняя Хайди Клум нашла мужа на 16 лет моложе2
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение