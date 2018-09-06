Депутаты Госдумы предлагают включить отпуск по уходу за каждым ребенком в трудовой стаж

Депутаты будут добиваться включения отпуска по уходу за каждым ребенком до трех в трудовой стаж родителя.

Депутат Виталий Милонов готовит законопроект, в котором предлагается приравнять отпуск по уходу за каждым ребенком к трудовому стажу родителя. Сейчас период отпуска не может быть больше 4,5 лет. То есть на трех детей предлагается по полтора года отпуска, который включается в трудовой стаж. Получается, за четвертого и последующего ребенка родителям или близким родственникам, ухаживающим за детьми, стаж не учитывается. Председатель Комитета Госдумы Тамара Плетнева сообщила, что инициативу Милонова предлагали уже несколько раз, но пока не получили одобрения в Правительстве.

Будем рассматривать предложенную инициативу, и я буду голосовать «за»,

Парламентарий отметила, что это справедливая инициатива. Ведь в настоящий момент в России наблюдаются проблемы с устройством детей в ясли, что затрудняет выход родителей на работу. А пособие на ребенка платится только до полутора лет. Напомним, ранее Дмитрий Медведев сообщил о ликвидации очередей в детские сады. Премьер-министр поручил к 2021 году решить проблему и с дефицитом ясельных мест.

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