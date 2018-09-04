Отпуск по уходу за ребёнком могут приравнять к трудовому стажу

«Я предлагаю, чтобы в многодетных семьях стаж по уходу за ребёнком приравнивался к трудовому стажу: три года на каждого ребёнка. К примеру, если у матери пятеро детей — она получит стаж 15 лет», — рассказал «Парламентской газете» Милонов.

По словам депутата, сейчас он разрабатывает соответствующий законопроект. «Инициатива будет подкреплена экспертными оценками, примерами из международного законодательства. Рассчитываем внести документ на рассмотрение Госдумы осенью», — пояснил он. По его мнению, сложившаяся ситуация, когда трудовой стаж многодетных матерей составляет 4,5 года, противоречит здравому смыслу. «Это просто несправедливо: продавщица, проработавшая в течениеи 25 лет, будет иметь соответствующий трудовой стаж, а вот общий стаж матери, воспитавшей, к примеру, 10 детей, составит менее 5 лет. Эту ситуацию необходимо исправлять», — отметил парламентарий.