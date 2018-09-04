Пятиклассник из Гунибского района спас тонущего ребенка

Пятиклассник из Гунибского района спас тонущего ребенкаПочетной грамотой от администрации МО «Гунибский район» был награжден пятиклассник Гаджи Баачев 1 сентября. Ученик МКОУ «Чох — Коммунская СОШ» Гаджи Баачев спас тонущего трехлетнего ребенка в селении Согратль. Это случилось несколько дней назад. Маленькие дети играли возле водоема, и один ребенок упал в воду. И по счастливой случайности Гаджи оказался рядом. С большим трудом пятиклассник вытащил ребенка. А после этого оказал первую помощь пострадавшему.

«Гаджи, твой поступок является достойным примером для всех школьников района. Ты символ геройства и мужества. Успехов тебе в учебе и спортивных побед», — отметил, вручая грамоту и подарок, представитель администрации района Умахан Чупанов.