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Пятиклассник из Гунибского района спас тонущего ребенка
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Пятиклассник из Гунибского района спас тонущего ребенка 

Mirmol.ru 44 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Пятиклассник из Гунибского района спас тонущего ребенкаПочетной грамотой от администрации МО «Гунибский район» был награжден пятиклассник Гаджи Баачев 1 сентября. Ученик МКОУ «Чох — Коммунская СОШ» Гаджи Баачев спас тонущего трехлетнего ребенка в селении Согратль. Это случилось несколько дней назад. Маленькие дети играли возле водоема, и один ребенок упал в воду. И по счастливой случайности Гаджи оказался рядом. С большим трудом пятиклассник вытащил ребенка. А после этого оказал первую помощь пострадавшему.
«Гаджи, твой поступок является достойным примером для всех школьников района. Ты символ геройства и мужества. Успехов тебе в учебе и спортивных побед», — отметил, вручая грамоту и подарок, представитель администрации района Умахан Чупанов.
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