«Я соскучился по папе»: в Волжском полицейские вышли на поиски второклассника

Гуляющего ребенка заметил проезжавший мимо инспектор

В Волжском восьмилетний мальчик, соскучившийся по своему отцу, решил не ждать окончания уроков и убежал со школы № 13.

— Пропал мой ребенок! Час назад ушел из школы в неизвестном направлении, — написала в социальных сетях волжанка Юлия Крупская. — Никита, 8 лет. Раньше с нами ничего подобного не случалось.

Спустя полчаса после своего сообщения встревоженная мама второклассника поехала в отделение полиции — гуляющего ребенка заметила инспектор, которая возвращалась домой.

— На перемене учительница построила детей, чтобы подняться в медицинский кабинет на третьем этаже и измерить их рост, — рассказали в школе № 13. — Мальчик тихонько отстал от строя и спустился на первый этаж. Ребенок смешался с толпой детей, которая на перемене выходит прогуляться по школьному двору. Улучив момент, Никита вышел за ворота. Перед уходом он сказал своим одноклассникам, что очень соскучился по папе.

Не досчитавшись одного ученика, педагоги тут же позвонили маме второклассника и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

— Убедившись, что Никита вышел за территорию школы, мы позвонили полицейским, — уточнили учителя школы № 13. — Инспектор штаба, которая живет в поселке ЛПК, ехала домой и заметила одинокого ребенка. Она остановилась, посадила его в свою машину и отвезла в участок. Сейчас туда же едет и его мама.

По словам педагогов, второклассник учится в специализированном спортивном классе и почти все свободное время проводит в школе.

— Он приходит сюда с утра и уходит лишь в 17:00, — добавили в школе. — Очень хороший ребенок, который раньше никогда не уходил.