В Жуковском сотрудники полиции присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Жуковский совместно с сотрудниками ОМВД России по г.о. Жуковский в преддверии нового учебного года и в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» подарили детям возможность посетить цирк. На представление были приглашены 20 детей из семей, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Данное мероприятие было направлено на оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие проходило около двух часов. В течение всего представления ребята с большим интересом наблюдали за выступлением артистов разных жанров, а особенно за дрессурой животных.

В завершение встречи стражи порядка поздравили школьников с началом учебного года, пожелали отличных оценок, стремления к знанию и подарили рюкзаки с школьными принадлежностями.