Ещё
В Жуковском сотрудники полиции присоединились к акции «Помоги пойти учиться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Жуковском сотрудники полиции присоединились к акции «Помоги пойти учиться» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Жуковский совместно с сотрудниками ОМВД России по г.о. Жуковский в преддверии нового учебного года и в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» подарили детям возможность посетить цирк. На представление были приглашены 20 детей из семей, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Данное мероприятие было направлено на оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие проходило около двух часов. В течение всего представления ребята с большим интересом наблюдали за выступлением артистов разных жанров, а особенно за дрессурой животных.
В завершение встречи стражи порядка поздравили школьников с началом учебного года, пожелали отличных оценок, стремления к знанию и подарили рюкзаки с школьными принадлежностями.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Подмосковье полицейские провели профилактическую беседу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей Акция «Помоги пойти учиться» шагает по республике Северная Осетия В Смоленске сотрудники УГИБДД помогли многодетной семье собрать детей в школу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка в 70 лет выглядит как девочка24
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Как проверить сливочное масло20
Назван идеальный размер женской груди57
Как правильно жарить картошку33
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
10:31
Чем удивляет тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение