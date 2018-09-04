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Многодетные семьи Подмосковья получат денежные выплаты на школьную форму
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Многодетные семьи Подмосковья получат денежные выплаты на школьную форму 

Letidor.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На эту цель выделено 60 млн рублей.
Многодетные семьи, живущие в МО смогут получить выплаты на школьную форму для детей, — сообщает телеканал «360», ссылаясь на пресс-службу Министерства социального развития Московской области. На эту цель выделено 60 миллионов рублей. Размер выплат для многодетных родителей составит три тысячи рублей на ребенка. Получить эти деньги можно раз в год. Для этого нужно предоставить справку, подтверждающую, что ребенок учится в подмосковной школе. На сегодняшний день уже на 20 тысяч детей оформлены эти выплаты.
Напомним, в этом году по данным ВЦИОМ каждая семья на сборы в школу потратила около 21 тысячи рублей на товары и одежду для детей. Средний чек вырос на 23%. Самыми дорогими покупками для родителей стали школьная форма, стоимость которой выросла на 12,5%.
Фото: shutterstock.com
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