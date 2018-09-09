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Пять человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Подмосковье
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Пять человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Подмосковье 

ТАСС + ещё 33 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе «Каспий» в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На 132 километре трассы М-6 «Каспий» произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, перевозящего цемент. В результате пострадали пять человек. Их состояние уточняется", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что информации о погибших не поступало. «Ведется расследование инцидента», — сообщили в полиции.
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