Пять человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. / ТАСС /. Пять человек получили травмы в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе «Каспий» в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 132 километре трассы М-6 «Каспий» произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, перевозящего цемент. В результате пострадали пять человек. Их состояние уточняется", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что информации о погибших не поступало. «Ведется расследование инцидента», — сообщили в полиции.