В Подмосковье два человека погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости . Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 13 километре автодороги «Орехово-Зуево-Федорово» автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения совершил столкновение с автобусом по перевозке рабочего персонала. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что автобус ехал без пассажиров. Обстоятельства ДТП уточняются.