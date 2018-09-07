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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с автобусом
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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с автобусом 

РИА Новости + ещё 28 2 часа назад
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На 13 километре автодороги «Орехово-Зуево-Федорово» автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения совершил столкновение с автобусом по перевозке рабочего персонала. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что автобус ехал без пассажиров. Обстоятельства ДТП уточняются.
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