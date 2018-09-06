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В Подмосковье началась 5 смена отдыха для детей из малообеспеченных семей
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В Подмосковье началась 5 смена отдыха для детей из малообеспеченных семей 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пятая смена оздоровительной кампании для детей из малообеспеченных и многодетных семей стартовала в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства социального развития.
Сообщается, что 450 детей будут отдыхать в подмосковном лагере «Исток». Кроме того, 520 ребят направят на курорты Черноморского побережья.
"На следующей неделе в Туапсе в детский лагерь «Радуга» отправятся 520 детей из Подмосковья. В лагере предусмотрены образовательные мероприятия, чтобы дети не пропустили школьную программу", — отмечает министерство.
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