В Подмосковье в столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человек

В Каширском районе Московской области утром, 9 сентября, произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб по Подмосковью.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли, еще 13 получили ранения и были доставлены в больницу.

"На 137 километре федеральной автодороги М-6 «Каспий» столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека, 13 госпитализированы", — рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель въехал в толпу пешеходов после ссоры.