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В Подмосковье в столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человек
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В Подмосковье в столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человек 

Газета.Ru + ещё 53 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Каширском районе Московской области утром, 9 сентября, произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб по Подмосковью.
По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли, еще 13 получили ранения и были доставлены в больницу.
"На 137 километре федеральной автодороги М-6 «Каспий» столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека, 13 госпитализированы", — рассказал представитель экстренных служб.
Отмечается, что обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель въехал в толпу пешеходов после ссоры.
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