В результате ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека

В результате ДТП с участием автобуса в Московской области погибли два человека, еще 13 пострадали, передает "ТВ Центр"

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Каширском районе Подмосковья погибли два человека.

Авария произошла на трассе «Каспий». Столкнулись автобус и грузовой автомобиль, перевозящий цемент.

"В результате погибли два человека, еще 13 получили травмы", — сообщил источник.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, авария произошла около 4:40 на 137 километре трассы М6 в городском округе Кашира.