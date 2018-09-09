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В результате ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека
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В результате ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека 

Газета.Ru + ещё 58 1 час назад
В результате ДТП с участием автобуса в Московской области погибли два человека, еще 13 пострадали, передает "ТВ Центр".
В результате столкновения автобуса с грузовиком в Каширском районе Подмосковья погибли два человека.
Авария произошла на трассе «Каспий». Столкнулись автобус и грузовой автомобиль, перевозящий цемент.
"В результате погибли два человека, еще 13 получили травмы", — сообщил источник.
Как сообщили в ГУ МЧС региона, авария произошла около 4:40 на 137 километре трассы М6 в городском округе Кашира.
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